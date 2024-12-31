Интенсивность трассы Алексеевское—Альметьевск составила 5,5 тыс. автомобилей в день

Среднесуточная интенсивность трассы Алексеевское — Альметьевск составила 5,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщил гендиректор АО «Автострада» Александр Комлев.

Трасса была открыта 26 декабря, и по ней уже проехали более 20 тыс. автомобилей. В пиковый день, 27 декабря, интенсивность по автомобильной дороге составила 6,5 тыс. автомобилей в оба направления.

Платная дорога Алексеевское — Альметьевск интегрирована в трассу Шали — Бавлы и создает прямое соединение между федеральными трассами М-7 «Волга» и М-5 «Урал».

Влас Северин