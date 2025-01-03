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Глава СК проконтролирует расследование гибели инвалида в Ростовской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели 23-летнего инвалида из хутора Новоселый Ростовской области. Как следует из сообщения пресс-службы СК РФ, в приемную ведомства обратилась сестра погибшего.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В августе 2024 года ее недееспособного родственника избил 15-летний подросток. С травмами потерпевшего доставили в больницу, где он через пять дней скончался. По словам сестры погибшего, СУ СКР по Ростовской области до сих пор не привлек фигуранта к ответственности.

В региональном управлении Следкома подготовят доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Дмитрий Ковалевский

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