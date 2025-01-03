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Донские саперы уничтожили снаряд времен ВОВ в Волгоградской области

Авиабомбу времен Великой отечественной войны уничтожили пиротехники Донского спасательного центра МЧС. Снаряд обнаружили при проведении земельных работ в станице Советской Волгоградской области — сообщает пресс-служба донского ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

ФАБ-100 вывезли на полигон и взорвали. За весь минувший год саперы из Ростовской области обезвредили более 400 снарядов в родном регионе и соседних субъектах федерации.

Дмитрий Ковалевский

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