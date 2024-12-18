С начала года на Дону обезвредили 417 неразорвавшихся снарядов

Пиротехники ГУ МЧС обезвредили 417 взрывоопасных предметов на территории Ростовской области с начала года. Об этом со ссылкой на слова замгубернатора и атамана Всевеликого войска донского Сергея Бодрякова сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Речь идет о неразорвавшихся снарядах времен Великой Отечественной войны. Из них около 300 — авиабомбы, информирует пресс-служба ростовского ГУ МЧС. Большая часть опасных находок обнаружена в Ростове, Новочеркасске, Багаевском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Тарасовском районах.

В конце прошлой недели саперы Донского спасцентра МЧС выкопали снаряд весом 100 кг. в Никитинском районе Краснодарского края. Авиабомбу вывезли на полигон и взорвали.

Дмитрий Ковалевский