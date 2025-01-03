В Челябинске закрывают главный ледовый городок

Из-за плюсовой температуры воздуха в Челябинске закрывается ледовый городок на площади Революции. Он не будет работать с 4 января, сообщает пресс-служба управления культуры города.

«Дата открытия ледового городка “Остров сокровищ” будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении.

С 3 января в городке «Остров сокровищ», а также в парке имени Ю.А. Гагарина и в саду Победы из соображений безопасности были закрыты ледовые горки.

По данным Челябинского гидрометцентра, плюсовая температура воздуха ожидается днем 4 и 5 января. В понедельник, 6 января, похолодает до -6 градусов цельсия.