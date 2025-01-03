Умер заслуженный тренер России Евгений Трофимов

Заслуженный тренер России Евгений Трофимов умер в возрасте 80 лет, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Он был личным тренером двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Трофимов в 2004 году

Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ Евгений Трофимов в 2004 году

Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

«Всероссийская федерация легкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности»,— говорится в сообщении ВФЛА.

Евгений Трофимов тренировал Елену Исинбаеву в 1997–2006 и 2010–2013 годах. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзовую медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.

«Евгений Васильевич был не просто моим тренером, Он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила... Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга»,— написала Елена Исинбаева в соцсетях. Она выразила соболезнования его супруге Тамаре и сыну Игорю.

Евгений Трофимов с 2006 года работал старшим тренером сборной России по легкой атлетике. Помимо Елены Исинбаевой он тренировал Наталью Демиденко, Антона Ивакина, Виктора Козлитина. Его ученики свыше 20 раз становились победителями и призерами чемпионатов СССР и России. Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.