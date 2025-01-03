Штормовое предупреждение объявлено в Сочи 4 января

Метеорологи прогнозируют усиление волнения моря в Сочи на участке Магри-Веселое в ночь на 4 января 2025 года. По данным синоптиков, высота волн достигнет 1,3-1,8 м при волнении до четырех баллов, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Утром и днем 4 января на территории Сочи и ФТ Сириус ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра до 15-20 м/с.

Глава Сочи Андрей Прошунин поручил городским службам работать в усиленном режиме. Оперативный штаб контролирует ситуацию. Администраторы пляжей могут ограничить доступ отдыхающих к морю в целях безопасности.

Горожанам и туристам рекомендовано избегать отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности. О чрезвычайных ситуациях следует сообщать по телефону 112.

«Ъ-Сочи» писал, что в праздники на курорте ожидают около 490 тыс. туристов. Из них 200 тыс. станут однодневными туристами-экскурсантами.

Вячеслав Рыжков