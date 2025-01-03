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Спрос на ювелирные изделия у ростовчан перед Новым годом вырос на 43%

В декабре минувшего ростовчане на 43% чаще покупали ювелирные украшения. При этом 60% декабрьского спроса пришлись на последнюю декаду месяца, выяснили аналитики SOKOLOV — результаты их работы публикует пресс-служба торговой сети.

Фото: Сгенерировано нейросетью

Фото: Сгенерировано нейросетью

Треть всех приобретенных в этот период украшений составили серьги (30%), на втором месте по популярности оказались кольца (27%), цепи выбирали 17% россиян. Средний чек ювелирного подарка в Ростове оказался ниже чем в общем по России: 8 тыс. руб. против 8,7 тыс. руб.

Ранее исследование компании показало,что накануне праздника спрос на ювелирные изделия с символом 2025 года — змеей — вырос у ростовчан вдвое. Чаще всего покупатели делали выбор в пользу серебряных украшений с фианитами.

Дмитрий Ковалевский

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