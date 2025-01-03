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В Челябинской области жители выиграли 68,5 млн рублей в новогодней лотерее

Челябинская область попала в топ-10 самых удачливых российских регионов. Местные жители выиграли почти 68,5 млн руб. в новогодней лотерее, сообщает крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

В рейтинге «самых везучих» регионов Челябинская область заняла 10 место. Лидером стала Сахалинская область, житель которой выиграл главный приз розыгрыша «Новогодний миллиард» — 1 млрд руб. На втором месте рейтинга Московская область, где общий размер выигрышей превысила 315,2 млн руб., на третьем — Москва с суммой 212,8 млн руб. Также в топ-10 вошли Краснодарский край (143,5 млн руб.), Свердловская область (100,5 млн), Санкт-Петербург (81 млн), Башкортостан (76,3 млн), Ленинградская (69,7 млн) и Ростовская области (69,5 млн).

В новогодней лотерее было выигрышными стали более 11,92 млн билетов. Всего в праздничном тираже было разыграно 3,65 млрд руб.

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