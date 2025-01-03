Мосбиржа объявила о дискретном аукционе по акциям «Озон Фармацевтики»

Мосбиржа (MOEX: MOEX) провела дискретный аукцион по акциям «Озон Фармацевтики» (OZPH). По состоянию на 10:25 мск бумаги компании выросли на 22,64%, до 50,86 руб.

О начале дискретного аукциона Мосбиржа сообщила в 10:25 мск. Окончание аукциона и возобновление торгов было запланировано на 10:59 мск.

Дискретные аукционы — специальный режим торгов, при котором сделки проходят через центрального контрагента. Такой аукцион заменяет приостановку торгов при скачках цен на бумаги. Механизм дискретного аукциона применяется в случае, если цена акции меняется по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение пяти минут.

Компания «Озон Фармацевтика» — крупнейший в России производитель дженериков. 17 октября 2024 года группа осуществила первичное размещение акций (IPO) на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона — 35 руб. за акцию. Общий размер IPO составил 3,45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд руб.

О первых торгах компании — в материале «Ъ» «Рынок уценил "Озон Фармацевтику"».