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Суд арестовал имущество замначальника Военно-медицинской академии им. Кирова

Головинский суд Москвы арестовал имущество замначальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павла Вешкина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Суд наложил арест на имущество господина Вешкина, так как счел, что оно было нажито преступным путем. Срок меры — до 9 марта. При этом было арестовано не только имущество самого обвиняемого, но и банковские счета его жены, а также квартиры, оформленные на его тещу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Павлу Вешкину предъявили обвинение в получении крупной взятки. Как полагает следствие, фигурант получил деньги от ООО «СЛ фарма».

Дарья Астанина

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