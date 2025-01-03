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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Казани

Государственная корпорация «Роскосмос» показала фотографии крупнейших городов России, включая Казань, сделанные со спутников.

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Казани

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Казани

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса»

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Казани

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса»

В рамках виртуального орбитального путешествия по России «Роскосмос» показал снимки городов от Дальнего Востока до Калининграда. Казань была представлена в одной группе с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром.

Все фотографии сделаны с помощью российских спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс П» и «Канопус В».

Анар Зейналов

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