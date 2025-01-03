«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Казани
Государственная корпорация «Роскосмос» показала фотографии крупнейших городов России, включая Казань, сделанные со спутников.
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Казани
Фото: Пресс-служба «Роскосмоса»
В рамках виртуального орбитального путешествия по России «Роскосмос» показал снимки городов от Дальнего Востока до Калининграда. Казань была представлена в одной группе с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром.
Все фотографии сделаны с помощью российских спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс П» и «Канопус В».