Государственная корпорация «Роскосмос» показала фотографии крупнейших городов России, включая Казань, сделанные со спутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Казани

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Казани

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса»

В рамках виртуального орбитального путешествия по России «Роскосмос» показал снимки городов от Дальнего Востока до Калининграда. Казань была представлена в одной группе с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром.

Все фотографии сделаны с помощью российских спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс П» и «Канопус В».

Анар Зейналов