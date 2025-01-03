В Анапе увеличили число спецтехники для очистки пляжей от мазута
По решению оперативного штаба Краснодарского края на пляжах Анапы увеличили количество спецтехники для уборки загрязненного мазутом песка. На береговой линии курорта будет работать 251 самосвал и погрузчик, передает оперштаб в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Первый вице-губернатор, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась провел координационное совещание с представителями министерств ГО и ЧС, транспорта и дорожного хозяйства края. На встрече определили ответственных за каждый из 11 участков уборки прибрежной территории протяженностью 44 км.
В общей сложности в очистке пляжей участвуют более 550 единиц техники и свыше 7 тыс. человек — сотрудники МЧС, казаки, волонтеры и добровольцы со всей России.
Для бесперебойной работы техники на пляжах организовали два мобильных топливозаправщика. Они обеспечивают дизельным топливом экскаваторы и погрузчики по специально разработанному графику.
Игорь Галась поручил проработать вопрос привлечения дополнительной спецтехники от предприятий Краснодарского края. Оперштаб продолжит мониторинг ситуации на каждом участке для оперативного перераспределения ресурсов.
«Ъ-Кубань» писал, что с побережья края вывезли более 78 тыс. тонн замазученного грунта, в том числе 43 тыс. тонн на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском. Начиная со 2 января площадка работает круглосуточно.