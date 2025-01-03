Сочи увеличил расходы на компенсационное озеленение до 238 млн рублей

Администрация Сочи выделила более 238 млн руб. на программу компенсационного озеленения в 2024 году, что в пять раз превышает бюджет прошлого года. В рамках программы на улицах курорта разместили около 5 тыс. растений, включая хвойные, субтропические декоративные и листопадные породы, кустарники и крупномерные пальмы, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Будем следовать выбранной стратегии в дальнейшем», – заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.

В 2025 году в городе появятся три новые особо охраняемые территории местного значения. Развитие зеленых зон проводится совместно с городским экологическим советом и научным сообществом с учетом пожеланий местных жителей.

«Ъ-Сочи» писал, что в ушедшем году на социальную поддержку граждан на курорте выделили более 500 млн руб. Реализуются более 60 различных мер, четыре из которых были внедрены в прошлом году.

Вячеслав Рыжков