Кассовые сборы кинотеатров Татарстана 1 января 2025 года составили 22,6 млн руб., что на 20% больше показателей прошлого года. Это следует из данных ЕАИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатры Татарстана заработали 23 млн рублей в первый день 2025 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Кинотеатры Татарстана заработали 23 млн рублей в первый день 2025 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лидером кинопроката стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина, собравший более 11 млн руб. Средние сборы за сеанс этой картины составили 50 тыс. руб.

На втором месте — «Финист. Первый богатырь» с выручкой около 5,8 млн руб. и средними сборами 33,3 тыс. руб. за сеанс. Замыкает тройку лидеров «Ёлки 11», заработавшие 2,6 млн руб. при средних сборах 45,6 тыс. руб. за сеанс.

Для сравнения: 1 января 2024 года лидером проката был фильм «Холоп-2», собравший около 9 млн руб. при средних сборах 37,5 тыс. руб. за сеанс.

Стоит отметить, что на следующий день, 2 января, общие сборы кинотеатров республики превысили 30 млн руб.

Анар Зейналов