Ночью в сочинском селе сгорел барак

В ночь на пятницу, 3 января, в сочинском поселке Верхнее Буу произошел пожар. Около 22:15 на улице Октемберянская загорелось жилое здание барачного типа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Служба спасения Сочи» Фото: «Служба спасения Сочи»

На место направили подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание дома барачного типа на площади 180 кв. м. В тушении участвовали 17 человек личного состава, шесть единиц техники. В ходе тушения эвакуировали шестерых человек, в том числе троих детей.

«Сложность тушения заключалось в плохой видимости из-за отсутствия уличного освещения поблизости. Спасатели дежурной смены ПСО-2 установили на месте происшествия световую башню и оказывали полное содействие пожарным расчетам», – рассказали в свою очередь в «Службе спасения Сочи».

По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о пострадавших и возможных причинах пожара уточняется.

Вячеслав Рыжков