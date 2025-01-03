В Копейске полиция изъяла почти 700 единиц нелегальной пиротехники

Сотрудники полиции обнаружили нелегального торговца пиротехникой в Копейске. В отношении продавца возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Факт незаконной предпринимательской деятельности был выявлен во время очередного рейда в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника». У копейского торговца изъято 691 единица пиротехнической продукции.

Представители МВД рекомендуют покупать пиротехнику в специализированных магазинах и торговых точках, где продают сертифицированную продукцию.