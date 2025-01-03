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В Татарстане 3 января ожидается потепление до +3 градусов

В среду, 3 января, в Татарстане ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха поднимется до +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

В Татарстане 3 января ожидается потепление до +3 градусов

В Татарстане 3 января ожидается потепление до +3 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане 3 января ожидается потепление до +3 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер скоростью 7–12 м/с, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Температура ночью и днем составит от 1 до +3 °C. На дорогах республики сохранится сильная гололедица.

В Казани также будет облачно с небольшими осадками. Ожидается юго-западный ветер 7–12 м/с. Днем температура воздуха поднимется до 0...+2 °C. Водителей предупреждают о сильной гололедице на дорогах столицы.

Анар Зейналов

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