В Казани во второй день новогодних праздников задержали 14 нетрезвых водителей

В четверг, 2 января, в Казани сотрудники ГИБДД задержали 14 нетрезвых водителей и двух человек без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

За это же время в городе произошло два ДТП с пострадавшими. Первая авария случилась из-за проезда на красный свет, вторая — из-за несоблюдения очередности проезда.

Всего за сутки в Казани зафиксирован 91 случай ДТП. Из них 40 аварий оформили в специализированных центрах, еще 13 происшествий с материальным ущербом зарегистрировали сотрудники ГИБДД на месте.

Один участник дорожного движения был доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении преступления.

Днем ранее, 1 января, сотрудники ГИБДД задержали 12 нетрезвых водителей.

Анар Зейналов