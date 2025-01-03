Похищение яхты на Карибах, блэкаут и экокатастрофа

Прошлый год был насыщенным на события, в том числе трагические и скандальные. Разлив мазута в Анапе, лесные пожары, череда смертей студентов и аномальная жара, которая привела к перебоям в подаче электроэнергии — в дайджесте «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Январь

В ДК «Шабельский» в Щербиновском районе показали спектакль с имитацией постельных сцен между Дедом Морозом и Снегурочкой. В зале в это время присутствовали дети.

Сразу после того, как о скандале сообщили СМИ, глава села Шабельского Михаил Игнатенко ушел в отставку.

Февраль

В Севастополе таможенники задержали яхту, которую туристы из России похитили на Карибах. Аферисты взяли судно стоимостью 30 млн руб. напрокат у иностранной чартерной компании, когда отдыхали на островах Антигуа и Барбуда и угнали ее в Крым, где начали сдавать в аренду для морских прогулок.

В Краснодаре задержали двух студенток из-за видео, на котором те нюхали неизвестные вещества на иконе Николая Чудотворца. Инциденту дала огласку глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Против девушек возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих, руководство вуза, в котором они учились, ушло в отставку.

Март

Футбольный клуб «Краснодар» неожиданно расторг контракт с главным тренером, сербом Владимиром Ивичем. О причинах отставки так и не стало известно. Вскоре новым наставником команды стал Мурад Мусаев, уже работавший в «Краснодаре» в 2018-2021 годах. Его возвращение стало триумфальным: по итогам сезона клуб впервые стал серебряным призером Чемпионата России, а в конце года, перед зимней паузой нового сезона возглавил турнирную таблицу.

В Сочи 18 лыжниц пострадали в ходе заезда, во время которого началась снежная буря. Из-за неблагоприятных погодных условий одна из спортсменок упала, а вслед за ней упали еще несколько спортсменок, которые из-за плохой видимости не успели вовремя среагировать. Из-за того, что во время гонки резко опустился туман, заезд не успели отменить.

Апрель

Из Кубанского государственного медицинского университета со скандалом уволили хирурга Алексея Дикарева. Это произошло после того, как он впервые в России провел операцию по пришиванию оторванного лица. Позже господин Дикарев сказал, что конфликт с руководством медвуза удалось исчерпать, однако в университете заявили, что хирург все равно не будет продолжать там работу. Из-за чего конкретно произошло увольнение, так и осталось неясным.

Июнь

В Новороссийске больше недели тушили крупный пожар на мусорном полигоне. Его площадь на пике превышала 1000 кв.м. Тушение, по словам спасателей, было осложнено «огромным количеством горючих материалов». Огонь от горящей свалки был виден на расстоянии нескольких километров от эпицентра, местные жители жаловались на запах гари. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова говорила, что полигон был переполнен — он исчерпал свою вместимость еще в мае 2023 года

Резонансное ДТП произошло в Краснодаре: в ТРЦ «Галерея» на большой скорости автомобиль вылетел с третьего этажа многоуровневой парковки и упал на землю. Все трое, находящихся в машине,погибли на месте. Позже выяснилось, что за рулем находился бизнесмен Рафаэль Аракелян. В салоне также была женщина и ребенок. Следственные органы возбудили дело об убийстве: выяснилось, что погибший Аракелян давил на газ сознательно.

Июль

Авария, произошедшая на Ростовской АЭС в середине июля, привела к масштабным отключениям электричества на всем юге и части Северного Кавказа. Всего без света остались около 2,5 млн человек. Инцидент произошел на фоне аномальной жары: в течение нескольких недель столбик термометра достигали 40 градусов.

Перебои в подаче электроэнергии произошли в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Майкопе и других городах. Из-за аварии в регионах юга РФ вводились веерные отключения электричества.

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Из-за жары в районе Новороссийска вспыхнул крупный лесной пожар, который не могли потушить несколько дней. Всего за несколько часов площадь возгорания увеличилась в 10 раз. В итоге огнем оказалось уничтожено 62 га реликтового леса, пострадали два человека, повреждены 68 построек и пять машин. С шести баз отдыха эвакуировано около 500 человек. Несколько баз отдыха сгорели полностью. Официальной версией пожара назвали человеческий фактор.

Август

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали серьезно пострадал во время драки в Феодосии. Спортсмен заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин. Из-за этого инцидента Дмитрию Двали пришлось завершить профессиональную карьеру, так как в драке ему повредили глаз, 23-летний боксер частично ослеп. Спортсмен перенес несколько операций — врачи смогли спасти ему глаз, но зрение не восстановили. По другой версии, Двали был пьян, сам участвовал в массовой драке, в ходе которой нанес травмы двум ее участникам, а также ударил девушку, после чего был обезврежен очевидцами.

Сентябрь

Неизвестные попытались поджечь в Анапе дом Дмитрия Тюленева, приемного отца тиктокера Дани Милохина. По словам пострадавшего, поджигатели кинул «коктейль Молотова» во двор. Пожар удалось быстро потушить, но семье пришлось дежурить по ночам, чтобы избежать повторения инцидента. Кроме того, из-за угроз Тюленевым пришлось перевести детей на домашнее обучение. Позже стало известно, что пострадавшие уехали из своего жилища и начали искать новый дом, а старый решили продать. С травлей Тюленевы столкнулись после того, как Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы — из-за этого блогер уехал из России.

Ноябрь

В ночь на 28-е ноября системы ПВО сбили над Краснодарским краем 14 беспилотников. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, два района Кубани подверглись массированной атаке дронами — Славянский и Красноармейский. В обоих муниципалитетах зафиксированы серьезные повреждения. Только в Славянске-на-Кубани оказались повреждены 28 жилых домов.

В Краснодарском кооперативном институте прямо на паре умер 17-летний студент. Это уже вторая смерть в вузе с начала года. В феврале здесь скончалась студентка. Оба погибших учились на одном факультете (среднего профессионального образования) с первокурсницами, которые стали авторами нашумевшего в сети видео, где они делают вид, что употребляют порошок на иконе Николая Чудотворца. По факту смерти студента ведется следствие.

Декабрь

Утром 15 декабря во время сильного шторма в Керченском проливе с разницей в 1,5 часа потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 11 членов экипажа попали в больницу с переохлаждением, один человек погиб. На «прямой линии» президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее экологической катастрофой, заявив, что из танкеров вылилось 40% нефтепродуктов (около 3 тыс. тонн). Тысячи волонтеров и сотрудников экстренных служб ежедневно и почти в круглосуточном режиме чистят от мазута пляжи и отмывают загрязненных птиц. В связи с произошедшим в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Экологи оценивают ущерб в десятки миллиардов рублей.

В Краснодаре один за другим произошли два провала грунта на ул. Московской — в районе новой трамвайной ветки, введенной только в 2022 году. Во время первого инцидента в яму упал местный житель, который переходил трамвайные пути. Вскоре после восстановления первой ямы произошел второй провал — его диаметр составил 4 метра. Также на этом участке частично ушла под землю тротуарная плитка. Грунт под рельсами в обоих случаях подмыло сточными водами.

Александр Орлов