Подозреваемый в наезде на людей в Новом Орлеане примкнул к террористам летом

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что подозреваемый в исполнении теракта в Новом Орлеане примкнул к «Исламскому государству» (ИГ; признана террористической организацией и запрещена в РФ) летом 2024 года. Там также подтвердили, что в результате атаки погибли 14 человек.

Представитель ФБР Крис Райя на брифинге рассказал, что подозреваемый — житель Техаса Шамсуд-Дин Джаббар — арендовал в Хьюстоне грузовик Ford F-150 30 декабря. Вечером он направился из Хьюстона в Новый Орлеан. Во время поездки Шамсуд-Дин Джаббар опубликовал в интернете несколько видеороликов, в которых говорил о поддержке ИГ (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Сотрудники ФБР также обнаружили два взрывных устройства, которые заложил подозреваемый. «Оба устройства были обезврежены на месте»,— уточнил Крис Райя (цитата по NBC News).

Теракт в Новом Орлеане произошел примерно в 3:15 по местному времени 1 января. Шамсуд-Дин Джаббар въехал в толпу в центре города. Погибли 14 человек, более 30 пострадали. Ранее сообщалось о 15 погибших, однако смерть еще одного человека не подтвердилась. Сам Шамсуд-Дин Джаббар был убит полицейскими во время перестрелки.