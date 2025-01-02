Ярославское правительство объяснило сокращение сотрудников службы занятости

В Ярославской области сокращение 134 сотрудников службы занятости населения приведет к повышению зарплат. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на заместителя председателя правительства области Татьяны Потемкиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее депутат облдумы Елена Кузнецова рассказала, что из 204 сотрудников 134 сократят. По ее мнению, 70 работников не хватит для выполнения обязанностей.

Как сообщила госпожа Потемкина, низкий уровень безработицы в регионе позволяет пересмотреть кадровые потребности службы.

«При этом высвободившиеся в результате оптимизации штата финансовые ресурсы будут направлены на повышение зарплат сотрудникам службы занятости, которые продолжат работу»,— пояснила госпожа Потемкина.

В правительстве области сообщали, что безработица в регионе на конец 2024 года составляла 0,38%, на учете в органах службы занятости стояли 2,4 тыс. человек.

Алла Чижова