Депутат облдумы рассказала о сокращении 134 сотрудников службы занятости

В Ярославской области сокращают 134 сотрудника службы занятости населения. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказала депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадровый центр в Рыбинске

Фото: Правительство Ярославской области Кадровый центр в Рыбинске

Фото: Правительство Ярославской области

По словам депутата, к ней поступают обращения от сокращаемых работников. По данным Елены Кузнецовой, из 204 сотрудников службы работать останутся 70. Остальные получили уведомления о сокращении 13 ноября, через три месяца они прекратят работу.

«Почему-то правительство решило, если в области уровень безработицы составляет 0,4%, то службу занятости необходимо сократить»,— написала Елена Кузнецова.

Депутат говорит, что в Любиме в службе останутся два сотрудника, в Гаврилов-Яме — три, в Тутаеве — четыре. Депутат полагает, что этого количества недостаточно для выполнение всех возложенных на службу функций.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году все центры занятости населения региона были модернизированы по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», на это область получила субсидию в размере 200 млн руб.

Антон Голицын