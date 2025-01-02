Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Днем в Новороссийске проведут учения по отражению атак БПЛА

В пятницу, 3 января 2025 года, в Новороссийске пройдут учения с дежурными силами военно-морской базы, направленные на отработку действий против угроз с моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации курортного города.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В период с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск запланировано проведение учений, в которых примут участие дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ). Основной целью мероприятия станет отработка практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе учений военнослужащие будут выполнять практические стрельбы из артиллерийских установок, расположенных в Военной гавани.

«Ъ-Кубань» писал, что в акватории Черного моря у берегов Новороссийска днем 31 декабря пройдут учения по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров. Учения пройдут с 11:00 до 13:00 в акватории Черного моря.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...