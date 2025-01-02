Днем в Новороссийске проведут учения по отражению атак БПЛА

В пятницу, 3 января 2025 года, в Новороссийске пройдут учения с дежурными силами военно-морской базы, направленные на отработку действий против угроз с моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации курортного города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В период с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск запланировано проведение учений, в которых примут участие дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ). Основной целью мероприятия станет отработка практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе учений военнослужащие будут выполнять практические стрельбы из артиллерийских установок, расположенных в Военной гавани.

«Ъ-Кубань» писал, что в акватории Черного моря у берегов Новороссийска днем 31 декабря пройдут учения по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров. Учения пройдут с 11:00 до 13:00 в акватории Черного моря.

Мария Удовик