В Новороссийске проведут учения по отражению атак БПЛА

В акватории Черного моря у берегов Новороссийска днем 31 декабря пройдут учения по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Учения пройдут с 11:00 до 13:00 в акватории Черного моря. В этот период дежурные силы Новороссийской военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерии с молов Военной гавани.

30 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Краснодарским краем беспилотник ВСУ.

Андрей Пугачев