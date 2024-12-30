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В Новороссийске проведут учения по отражению атак БПЛА

В акватории Черного моря у берегов Новороссийска днем 31 декабря пройдут учения по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города-героя.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Учения пройдут с 11:00 до 13:00 в акватории Черного моря. В этот период дежурные силы Новороссийской военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерии с молов Военной гавани.

30 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Краснодарским краем беспилотник ВСУ.

Андрей Пугачев

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