В Таиланде 32 россиянина пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В Таиланде по пути в город Паттайя произошло ДТП с туристическим автобусом. Газета Matichon пишет, что в нем находились 42 российских туриста. 32 пассажира получили травмы.

За рулем туристического автобуса находился 74-летний водитель. Он потерял управление и выехал на соседнюю полосу, после чего врезался в ограждение и столкнулся с автомобилем Toyota Fortuner.

Водитель автобуса получил серьезные травмы. В машине Toyota Fortuner, которую протаранил автобус, находились три человека, их доставили в больницу. Туроператор Anex сообщил «РИА Новости», что все российские туристы живы, пострадавшие получают медицинскую помощь.