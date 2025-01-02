Flydubai возобновляет рейсы в Минеральные Воды

Авиакомпания из ОАЭ Flydubai с 3 января возобновит полеты из Дубая в Минеральные Воды и обратно, сообщила пресс-служба аэропорта Минвод. 27 декабря авиакомпания приостановила выполнение рейсов на неделю.

«С 3 января авиакомпания Flydubai возобновляет прямые регулярные рейсы в Дубай из международного аэропорта Минеральные Воды»,— сообщила пресс-служба аэропорта «Интерфаксу».

После крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», которое произошло 25 декабря, сразу несколько авиакомпаний приостановили полеты в отдельные города России. Azerbaijan Airline прекратила авиасообщение с десятью городами на неопределенный срок, казахстанская Qazaq Air прекратила летать в Екатеринбург, израильская El Al — в Москву. Президент Азербайджана сообщал, что рухнувший самолет обстреляли с земли.