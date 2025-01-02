15 000 человек встретили Новый год в Сочи Парке

Новогодняя ночь поставила абсолютный рекорд посещаемости тематического парка развлечений в период новогодних каникул

Фото: Пресс-служба Сочи-Парк

Тысячи людей ежегодно выбирают Сочи Парк местом встречи нового года, причем из года в год эта цифра неуклонно растет. 31 декабря 2024 года не стало исключением. Проводить уходящий год в тематическом парке развлечений в Сириусе, катаясь на аттракционах и посещая шоу-программы, решило рекордное число гостей — 15 032. А в целом объекты экосистемы Сочи Парка, куда помимо тематического парка входит развлекательный центр Медведия, аттракционы Колесо времени и Богатырские гонки, в праздничный день посетило более 18 000 человек.

Людмила Кузнецова, генеральный директор АО «Сочи-Парк»: «Нам приятно осознавать, что все больше гостей выбирает Сочи Парк местом встречи нового года, а для многих семей праздник у нас становится доброй традицией. Это значит, что атмосфера, которую мы создаем в парке, располагает к веселью и радости, а для нас это — лучшая награда. Мы рады завершить 2024 год на такой мажорной ноте и уже готовимся ставить новые рекорды в 2025».

Фото: Пресс-служба Сочи-Парк

31 декабря Сочи Парк работал с 13:00 до 02:00. Днем гости могли посмотреть уникальное шоу Цирка Никулина «Тайна подснежников», посетить Усадьбу Деда Мороза, Дельфинарий, развлечения на Южной резиденции Бабы Яги и поучаствовать в мегарозыгрыше ценных призов у сцены в Крае науки и фантастики. Гвоздем вечерней развлекательной программы стало выступление современного народного шоу-проекта «Стереокоромысло», который переосмысливает русский фольклор и создает актуальные ремиксы на любимые композиции.

Новогодняя сказка в Сочи Парке продлится до 14 января. Подробное расписание развлекательных мероприятий и покупка билетов онлайн на sochipark.ru.

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