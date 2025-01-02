Донская прокуратура организовала проверку из-за порыва сетей водоснабжения

Прокуратура организовала проверку на соблюдение требований федерального законодательства в связи с порывом сетей водоснабжения в Красносулинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На контроле прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что проведенные в 2024 году ремонтные работы объектов энергетики способствуют повышению надежности подачи электричества для более чем 40 тыс. жителей Таганрога.

Ева Китаева