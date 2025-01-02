В Таганроге ремонт подстанций улучшит подачу электричества у 40 тысяч человек

Проведенные в 2024 году ремонтные работы объектов энергетики способствуют повышению надежности подачи электричества для более чем 40 тыс. жителей Таганрога. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В 2024 году специалисты ПАО «Россети Юг» провели капитальный ремонт 33 трансформаторных подстанций в Таганроге.

Также было выполнено техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства: 3,6 км кабельных линий 6-10 кВ, 1,4 км кабельных линий 0,4 кВ и 30,5 км воздушных линий 0,4 кВ.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на территории 24 торговых точек завершилась работа елочных базаров в Таганроге.

Ева Китаева