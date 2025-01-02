Число погибших в результате стрельбы в Черногории выросло до 12

Число погибших при стрельбе в черногорском городе Цетинье достигло 12 человек, сообщила прокурор Подгорицы Андрияна Настич. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич назначил на завтра, 3 января, экстренное заседание Совета нацбезопасности.

Госпожа Настич рассказала журналистам, что стрелок совершил убийства в пяти различных местах. «Во время этого происшествия погибло 12 человек, в том числе 2 детей»,— уточнила она (цитата по ТАСС).

По словам директора клинического центра Александра Радовича, из четырех госпитализированных трое находятся в стабильно тяжелом состоянии, один — в критическом. Он подчеркнул, что травмы пациентов крайне опасны, и возможны осложнения.

На завтрашнем заседании Совета национальной безопасности планируется обсудить изъятие незаконного оружия, в том числе в рамках спецопераций во всех городах Черногории. Также власти рассмотрят меры по борьбе с преступностью, добавили в кабмине.

Стрельба в кафе в Цетинье произошла вчера вечером, 1 января.

Изначально сообщалось о десяти погибших. Подозреваемый совершил попытку суицида и умер по дороге в больницу. В Черногории объявлен трехдневный траур, власти хотят обсудить введение полного запрета на владение оружием.