МЧС предупреждает о сильном ветре и снегопадах в Челябинской области

В Челябинской области ожидается неблагоприятная погода. 3 января в отдельных районах ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, сильный снег, на дорогах снежные заносы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Челябинского гидрометцентра, температура воздуха ночью 3 января составит -3,-8, при прояснении до -11 градусов Цельсия. Днем ожидаются плюсовые температуры, до +3 градусов Цельсия в среднем по региону.