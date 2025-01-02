Страховые пенсии жителей Кубани проиндексировали на 7,3%

В Краснодарском крае завершилась индексация страховых пенсий, в результате которой 1,5 млн пенсионеров увеличат выплаты на 7,3%. Средний размер страховой пенсии по старости теперь составляет около 22,4 тыс. руб., что на 1,5 тыс. руб. больше, чем ранее. Также увеличили пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, сообщает пресс-служба Крымского района в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Особенностью индексации стало то, что она коснулась и работающих пенсионеров. Средний размер их пенсии по старости увеличился почти на 1,6 тыс. руб. и составил около 21,7 тыс. руб. После увольнения пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительное повышение, так как их пенсия будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.

По данным отделения Социального фонда по Краснодарскому краю, январская индексация затронула 1,5 млн пенсионеров региона. Из них 1,33 млн являются неработающими, и средний размер их пенсии вырос на 1,7 тыс. руб., достигнув 22,5 тыс. руб.

Одновременно с индексацией увеличили стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного ИПК повысилась с 133,05 руб. до 142,76 руб., а фиксированная выплата возросла с 8,1 тыс. руб. до 8,7 тыс. руб.

Мария Удовик