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Более двух тысяч браков зарегистрировали в Новороссийске в 2024 году

В 2024 году в Новороссийске зарегистрировали более 2,3 тыс. официальных браков. Об этом сообщает глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ

«Радует, что с каждым годом все больше новороссийцев создают прочные семьи и укрепляют их рождением детей. Мы со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку и помощь молодым семьям»,— отметил господин Кравченко.

С начала 2015 года на территории Краснодарского края заключили более 2 млн браков. Каждый день 55 отделов ЗАГС по всему региону занимаются регистрацией новых семейных союзов. В рамках программы по улучшению работы этих учреждений с 2015 года специалисты отремонтировали 29 отделов и открыли два новых зала во Дворце бракосочетаний. С 2018 года отделы ЗАГС внедрили онлайн-услуги.

«Ъ-Кубань» писал, что в отношении жениха, который сломал невесте челюсть, возбудили уголовное дело. Фигуранту дела грозит до трех лет лишения свободы.

Мария Удовик

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