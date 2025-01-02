Более двух тысяч браков зарегистрировали в Новороссийске в 2024 году

В 2024 году в Новороссийске зарегистрировали более 2,3 тыс. официальных браков. Об этом сообщает глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ

«Радует, что с каждым годом все больше новороссийцев создают прочные семьи и укрепляют их рождением детей. Мы со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку и помощь молодым семьям»,— отметил господин Кравченко.

С начала 2015 года на территории Краснодарского края заключили более 2 млн браков. Каждый день 55 отделов ЗАГС по всему региону занимаются регистрацией новых семейных союзов. В рамках программы по улучшению работы этих учреждений с 2015 года специалисты отремонтировали 29 отделов и открыли два новых зала во Дворце бракосочетаний. С 2018 года отделы ЗАГС внедрили онлайн-услуги.

«Ъ-Кубань» писал, что в отношении жениха, который сломал невесте челюсть, возбудили уголовное дело. Фигуранту дела грозит до трех лет лишения свободы.

Мария Удовик