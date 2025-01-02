В Песчанокопском районе погиб местный житель из-за непотушенной сигареты

В селе Жуковское Песчанокопского района в пожаре погиб 39-летний местный житель, уснувший с непотушенной сигаретой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар произошел в сторожке вечером 1 января. О происшествии в экстренные службы сообщила сожительница погибшего. Пожарная охрана на место не привлекалась.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что утром, 2 января, на автодороге М-4 «Дон» в ДТП погиб 32-летний пешеход.

Ева Китаева