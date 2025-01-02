В Ростовской области на трассе М-4 в ДТП погиб пешеход

Утром, 2 января, на автодороге М-4 «Дон» в ДТП погиб 32-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

Предварительно установлено, что в 4:30 на М-4 произошла авария, в результате которой пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Управление ГИБДД обновило список камер на дорогах в Ростовской области, фиксирующих нарушения правил дорожного движения.

Ева Китаева