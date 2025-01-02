Глава СКР потребовал доклад о нападении льва на девочку в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг в областном центре, повлекших травмирование 14-летней девочки. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Также Дмитрию Костину предстоит доложить об основаниях прекращения уголовного дела. Ранее господин Бастрыкин уже требовал доклад по данному происшествию. Следственные органы регионального подразделения СКР расследовали дело по этому факту, но сейчас оно прекращено.

Жительница Саратовской области в обращении к председателю СКР ранее выразила несогласие с результатами выяснения обстоятельств получения травм ее 14-летней дочерью в частном конноспортивном клубе ООО «Алькокорр» в областном центре. Виновных лиц к ответственности так и не привлекли.

Со слов матери несовершеннолетней, в марте этого года ее дочь обучалась верховой езде у женщины, которая не была сотрудником ООО «Алькокорр». Когда занятия завершились, девочка проходила по территории конноспортивного клуба мимо вольера со львом, который набросился на нее. В результате несовершеннолетняя получила травмы рук. Долгое время она проходила лечение, два раза лежала на операционном столе.

Павел Фролов