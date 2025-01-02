В Татарстане в Новый год дежурили более 100 сотрудников Росгвардии

В Татарстане во время празднования Нового года в общественных местах дежурили более 100 росгвардейцев. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии республики.

Росгвардейцы совместно с сотрудниками МВД участвовали в охране общественного порядка и обеспечении безопасности в местах массового отдыха 31 декабря и 1 января. Сообщается, что в Татарстане во время празднования Нового года не допущено грубых нарушений общественного порядка.

Самым популярным местом среди местных жителей стал елочный городок у Центра семьи «Казан», где празднования продолжались почти до раннего утра.

Диана Соловьёва