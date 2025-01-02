ХК «Ростов» подписал контракт с нападающим хоккейного клуба из Ступина

Хоккейный клуб «Ростов» подписал двусторонний контракт с 18-летним экс-игроком ХК «Капитан» Александром Загребой. Об этом сообщает пресс-служба ростовского хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Контракт подписан на сезон.

В сезоне 2024/2025 Александр Загреба провёл 12 матчей за ступинский «Капитан», в которых забросил одну шайбу и заработал четыре минуты штрафа. Всего на его счету 49 встреч и три набранных очка при коэффициенте полезности «-18» и восьми минутах штрафа.

Ева Китаева