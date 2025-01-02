В Ростовской области отремонтировали дорогу от Шахт до Цимлянска

В Ростовской области завершены работы на участке дороги регионального значения Шахты – Цимлянск общей протяженностью 5 км. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонт проводился на отрезке км 44 – км 49. Эта дорога имеет важное значение для транспортной сети региона, являясь прямым маршрутом в Цимлянск.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за январь-ноябрь 2024 года в Ростовской области произошло почти 2,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В них погибло более 3,1 тыс. человек.

Ева Китаева