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В Ростовской области отремонтировали дорогу от Шахт до Цимлянска

В Ростовской области завершены работы на участке дороги регионального значения Шахты – Цимлянск общей протяженностью 5 км. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонт проводился на отрезке км 44 – км 49. Эта дорога имеет важное значение для транспортной сети региона, являясь прямым маршрутом в Цимлянск.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за январь-ноябрь 2024 года в Ростовской области произошло почти 2,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В них погибло более 3,1 тыс. человек.

Ева Китаева

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