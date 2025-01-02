Казанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене
Теннисистка из Казани Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене. Спортсменка обыграла Дарью Касаткину со счетом 1:6, 6:2, 7:5.
В четвертьфинале Полина Кудерметова выступит против американской теннисистки Эшлин Крюгер.
Призовой фонд турнира составляет 1,5 млн долларов США. Действующей победительницей является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Спортсменка не принимает участия в текущем розыгрыше.
В июне этого года в составе сборной России 21-летняя Полина Кудерметова выиграла золотую медаль на Играх БРИКС.