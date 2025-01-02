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Казанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене

Теннисистка из Казани Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене. Спортсменка обыграла Дарью Касаткину со счетом 1:6, 6:2, 7:5.

В четвертьфинале Полина Кудерметова выступит против американской теннисистки Эшлин Крюгер.

Призовой фонд турнира составляет 1,5 млн долларов США. Действующей победительницей является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Спортсменка не принимает участия в текущем розыгрыше.

В июне этого года в составе сборной России 21-летняя Полина Кудерметова выиграла золотую медаль на Играх БРИКС.

Диана Соловьёва

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