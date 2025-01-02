Краснодарская сборная в 2024 году завоевала 819 золотых медалей

В 2024 году сборная Краснодара завоевала более 2,4 тыс. медалей, среди которых 819 золотых. Город стал площадкой для 300 спортивных мероприятий, сообщает мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгений Наумов Фото: Telegram-канал Евгений Наумов

На протяжении года жители Краснодара принимали участие в соревнованиях различного уровня, в том числе в Паралимпиаде. Глава города поздравил почти 11 тыс. граждан, которые получили первые или обновленные спортивные разряды. В 2024 году в Краснодаре прибавилось 111 мастеров спорта России, пять мастеров международного класса и один заслуженный мастер спорта.

«Ъ-Кубань» писал, что в станице Прочноокопская Новокубанского района открыли новый спортивный комплекс. Двухэтажное здание площадью 1,5 тыс. кв. м сможет принимать до 250 посетителей ежедневно.

Мария Удовик