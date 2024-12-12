Двухэтажный спорткомплекс открыли в Новокубанском районе

В станице Прочноокопская Новокубанского района открыли новый спортивный комплекс. Объект возвели по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Двухэтажное здание площадью 1,5 тыс. кв. м сможет принимать до 250 посетителей ежедневно. В спорткомплексе организуют шесть смен для занятий школьников.

Кроме того, внутри учреждения оборудовали залы для волейбола, баскетбола, футбола, большого тенниса, самбо и греко-римской борьбы. В ближайшее время планируется открытие секции компьютерного спорта.

Как отметил министр спорта Кубани Серафим Тимченко, малобюджетный физкультурно-оздоровительный комплекс привлечет всех любителей здорового образа жизни. Он также добавил, что комплекс позволить спортсменам заявить о себе и претендовать на места в сборных региона.

По словам министра, с 2018 года в Краснодарском крае открыли 42 малобюджетных спортивных зала. Еще 15 находятся в стадии строительства.

Фил Златов