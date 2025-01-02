В Москве подорожал проезд на общественном транспорте

В Москве с сегодняшнего дня выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Власти столицы заявляли, что это необходимо для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной системы города.

— разовая поездка по карте «Тройка» по билету «Кошелек» подорожала с 57 до 63 руб.;

— поездка в метро и по МЦК при оплате по биометрии — с 53 до 59 руб.;

— поездка в метро, по МЦК и в наземном транспорте при оплате банковской картой — с 64 до 70 руб.

— «Единый» без лимита поездок на месяц — с 2870 до 3070 руб.

— «Единый» без лимита поездок на год — с 20,5 тыс. до 22 тыс. руб.

Билета «Единый» на 60 поездок больше нет.

Подорожал проездной на 30 и 90 дней для школьников и студентов. На метро и МЦД проездной на 30 дней теперь стоит 595 руб., единый на весь городской транспорт — 875 руб. Стоимость проездного на метро и МЦД на 90 дней составит 1660 руб., единого — 2500 руб.