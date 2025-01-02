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В Свердловской области 298 машин очищали трассы от снега

В Свердловской области за минувшие сутки, 1 января были задействованы 298 снегоуборочных машин для очищения трасс, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Всего минувшие сутки на региональных дорогах работало 298 единиц спецтехники: 215 комбинированных дорожных машин, 26 автогрейдеров, 34 автомобиля с отвалом, 23 единиц прочей техники», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для устранения скользкости на дорогах потрачено более 4,5 тыс. кубометров песколяной смеси.

Мария Шараева

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