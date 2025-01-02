Волжско-Камский заповедник получил три УАЗа и автомобиль LADA Niva Travel

Автопарк Волжско-Камского заповедника пополнили три УАЗа и LADA Niva Travel. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Содействие в приобретении нового рабочего транспорта оказал раис Татарстана Рустам Минниханов. Внедорожники планируют использовать для предупреждения и оперативного решения природоохранных нарушений, обеспечения противопожарной безопасности на территории заповедника.

Волжско-Камский заповедник является единственным заповедником на территории Татарстана. Новый транспорт поставили для выполнения задач в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Диана Соловьёва