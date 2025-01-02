В Челябинской области в новогоднюю ночь родились девять детей

В новогоднюю ночь в родильных домах Челябинской области родились девять детей. Среди них шесть мальчиков и три девочки, сообщает министерство здравоохранения региона.

Пятеро младенцев, появившихся на свет в новогоднюю ночь, в том числе три мальчика и две девочки, родились в Челябинске. Последний новорожденный 2024 года родился в областном перинатальном центре. Это мальчик, появившийся на свет в 23:45. В 2025 году первой родилась девочка в 2:40. Это тоже произошло в областном перинатальном центре