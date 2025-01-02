Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключили на период ремонта

Энергоблок №7 Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области временно отключен на период проведения ремонтных работ. Об этом проинформировали в пресс-службе АЭС. Причиной стал запуск автоматики для обслуживания электротехнического оборудования. Система сработала в штатном режиме согласно проектным алгоритмам.

Отключение произошло накануне, 1 января в 15:53 по мск. В пресс-службе отметили, что угрозы безопасной эксплуатации станции нет, радиационный фон в непосредственной близости от территории АЭС соответствует нормативным показателям.

Сейчас на Нововоронежской АЭС работают энергоблоки №4, №5 и №6, которые совокупно обеспечивают мощность 2191 МВт.