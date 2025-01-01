Саратовский и пензенский аэропорты приостановили работу

Сегодня вечером в аэропортах Саратова и Пензы временно введены ограничения на отправку и прием самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Причину приостановки работы воздушных гаваней ведомство не называет. Представитель Росавиации Артем Кореняко лишь пояснил, что соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сказано в сообщении.

Нина Шевченко