Великий и могучие

В 2024 году в Ярославской области завершили переименование старейшего города региона, изменили систему местного самоуправления, а также создали ряд новых туристических объектов. Власти активно занимались имущественными вопросами, в частности, заброшенными зданиями. Часть их планируется восстановить, а часть — снести. Несколько крупных объектов выставлены на продажу или включены в план приватизации. В областном центре стартовали работы по трамвайной концессии. Главные проекты года — в обзоре «Ъ-Ярославль».

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Местное самоупразднение

В 2024 году в регионе началась реформа местного самоуправления, которая упразднила уровень поселений и преобразовала муниципальные районы в округа. Таким образом был ликвидирован нижний уровень местной власти. За это проголосовали все муниципальные советы районов, после чего изменения в региональный закон об органах МСУ внесла Ярославская областная дума.

Вместо 96 муниципальных образований будет 17 муниципальных округов и два городских округа — Ярославль и Рыбинск. Статуса городского округа лишился Переславль-Залесский.

«Переход на одноуровневую систему позволит упростить структуру органов власти, создать единую, сильную команду и эффективнее управлять территорией»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Реформа совпала с кадровым обновлением руководства на местах. В ходе реформы ряд глав районов и поселений досрочно ушли в отставку. Выборы в новые представительные органы власти в 16 муниципальных округах пройдут в апреле 2025 года. После этого депутаты изберут глав районов по конкурсу. В правительстве области обещают, что здания, в которых работают администрации поселений, не будут закрыты. В них останутся отделы районных администраций.

Ничего не изменится в Ярославле и Рыбинске, а в Переславле смена статуса округа не повлечет за собой сложение полномочий думы и главы, так как в нем уже была одноуровневая система.

Медвежий гугл

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МАФ-навигатор в Ярославле

Фото: Ярославская областная дума МАФ-навигатор в Ярославле

Фото: Ярославская областная дума

В 2024 году на улицах городов и сел Ярославской области начали устанавливать скульптуры из стеклопластика, изображающие городские символы. В Ярославле это медведи, в Рыбинске — стерлядь, в Ростове — олень и так далее. Фигуры совмещены с сенсорными интерактивными панелями, которые должны помочь туристам ориентироваться на местности. Экран-навигатор содержит интерактивную карту города с указанием достопримечательностей. Всего в регионе должно появится 23 таких объекта, из них 10 — в областном центре. Один из первых медведей у здания правительства уже подвергся нападению вандалов, их личности установила полиция.

Одновременно в городе начали появляться и бронзовые фигурки медведей. Их установка — частная инициатива блогера Данилы Грибова и управляющего директора рекламной группы «Два слона» Владимира Ганненко. Проект называется «Медведики». Инициаторы хотят создать около 30 бронзовых скульптур в ближайшие пять лет. В 2024 году установлены пять скульптур медведей: купец, артист, космонавт, работник автозавода, оперный певец.

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Фото: мэрия Ярославля Медведик-купец

Фото: мэрия Ярославля

«Каждый из медведиков олицетворяет определенную легенду или легендарную личность, либо событие, явление, место Ярославля. Это дополнительная туристическая аттракция для того, чтобы люди, которые путешествуют по Ярославлю, прошли как можно больше исторических и культурных мест»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Грибов.

Также в 2024 году заработал новый туристический сайт Ярославской области, разработка которого обошлась бюджету в 50 млн руб. Предполагается, что на портале можно будет забронировать гостиницу, столик в ресторане, купить экскурсию, билеты в музей и так далее. Пока пользователю доступна лишь часть опций. Адрес сайта разместили в ролике, который накануне Нового года запустили на медиафасаде в Москва-Сити.

Снеси и сохрани

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Присутственных мест в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Здание Присутственных мест в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

2024 год региональные власти много внимания уделили заброшенным и разрушающимся объектам, многие из которых являются памятниками. Нового собственника обрел самый крупный такой объект — построенное в конце XVIII века здание Присутственных мест на Советской площади. Вопрос о его судьбе был поднят во время дней Ярославской области в Совете Федерации в марте. В результате сенаторы рекомендовали Правительству России приватизировать федеральное имущество, что и было сделано. В августе объект был продан московскому ООО «Сфера» за 175,9 млн руб. Новый собственник планирует открыть там гостиницу после реставрации, работы, по оценке губернатора, могут стоить 5 млрд руб.

Также региональные власти объявили о намерениях продать и собственное имущество в историческом центре Ярославля. В план приватизации включили здания, в которых сейчас находятся министерства здравоохранения, образования, финансов, имущественных отношений. Ведомства переедут из центра города в комплекс зданий НТМ-холдинга, который региональные власти приобрели для этих целей за 719 млн руб. Там будет создан «правительственный квартал». Уже выставлены на продажу три принадлежащих областному правительству гостиницы в Ярославле, Угличе и Ростове, правда, пока покупателей на них не нашлось.

Одновременно в регионе был запущен перевод из федеральной в региональную собственность более чем 200 объектов культурного наследия, большинство из которых представляют собой руины храмов, монастырей, часовен. Закон об этом приняла облдума по инициативе губернатора. В конце года область вошла в перечень регионов, в которых владельцы разрушающихся ОКН получат субсидированные кредиты от ДОМ.РФ на реставрацию памятников. В области определены первые два объекта — это усадьба Полушкиных в Ярославле и дом Зиминых в Угличе. Сейчас они готовятся к продаже.

Кроме того, служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) региона подала в суд около 80 исков об изъятии ОКН, которые плохо содержатся. Ряд исков суды удовлетворили. Также власти разработали порядок сноса ветхих строений, восстановить которые невозможно. Собственникам были направлены требования разобрать такие постройки, 14 из них исполнено. В декабре губернатор заявил, что в ближайшее время будет снесено более 340 фактически погибших зданий.

Именно этого не хватало

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростов Великий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ростов Великий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В декабре 2024 года Госдума и Совет Федерации поддержали законопроект о переименовании города Ростова в Ростов Великий. Процедура смены названия города продолжалась весь год. Инициаторами выступили главы Ростовского района и городского поселения Ростов, председатели местных советов и общественной палаты района, лидер общественного движения «За Ростов Великий!» и ряд других лиц. В 2023 году в Ростове прошел сбор подписей за переименование, а в 2024-м вопрос начали рассматривать региональные и федеральные органы власти.

Передать инициативу на федеральный уровень власти региона смогли благодаря положительному заключению Росреестра, в который обратилась Ярославская областная дума. Изучая историческую обоснованность переименования, Росреестр опирался на позицию на позицию самой облдумы и Ярославской епархии.

«Согласно письму Ярославской епархии Русской православной церкви от 07.11.2023 в летописи Х века Ростов был назван Великим. В XIX веке определение "Великий" прочно закрепилось за Ростовом как за древним русским городом с богатой духовной историей и культурой»,— указано в заключении Росреестра, которое было направлено в областную думу.

Институт Русского языка указал, что раздельное написание словосочетания «Ростов Великий» противоречит правилу о дефисном написании географических названий, состоящих из существительного и последующего прилагательного, однако закрепленная в словарях форма позволяет считать название «исключением из правила».

Проект закона о переименовании внесла в Госдуму РФ Ярославская областная дума. В декабре законопроект одобрила Госдума, а вслед за ней — Совет Федерации. 28 декабря президент Владимир Путин подписал закон «О переименовании города Ростов Ярославской области в город Ростов Великий».

Встали на рельсы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый трамвай в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Новый трамвай в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

В марте в Дзержинском районе Ярославля началось строительство новых трамвайных путей в рамках концессионного соглашения между областным правительством и компанией «Мовиста регионы Ярославль». В ходе первого этапа на участке от Ленинградского проспекта до разворотного кольца вдоль улицы Блюхера смонтировано 5,5 км новых путей. По второму этапу (на участке от 9-й больницы до улицы Елены Колесовой) сделано еще около 3 км трамвайной сети.

Вдоль путей появились новые современные остановки с информационными панелями, разъемами для зарядки мобильных телефонов, видеонаблюдением. В город прибыли 27 из 47 новых трамваев, все они прошли обкатку.

Закончено проектирование реконструкции двух трамвайных путепроводов в районе улицы Выставочной и Моторного завода, проекты получили положительное заключение госэкспертизы. При этом на время реконструкции трамвайное движение не было полностью закрыто. Пока работа идет в Дзержинском районе, в Кировском и Ленинском продолжают ходить старые трамваи. Запуск новых трамваев планируется в 2025 году.

Распределяй и властвуй

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство распределительного центра Ozon под Ярославлем

Фото: Правительство Ярославской области Строительство распределительного центра Ozon под Ярославлем

Фото: Правительство Ярославской области

В 2024 году на окраине Ярославля активно строились три крупных распределительных центра: Wildberries, Ozon и «Чижик». Договариваться о возведении Wildberries в конце 2023 года в Ярославль приезжала гендиректор компании Татьяна Бакальчук. Тогда правительство области сообщало, что в строительство центра площадью 195 тыс. кв. м будет вложено 10 млрд руб., будет создано 9 тыс. рабочих мест. Завершить работы планируется в течение трех лет.

Вторым по масштабу стал логистический центр Ozon площадью 40 тыс. кв. м, строительство которого завершилось в 2024 году. Инвестиции в оборудование и IT-инфраструктуру составили 4,3 млрд руб. В правительстве региона сообщили, что он создаст 500 рабочих мест. В комплексе может хранится около 30 млн товаров, в 2025 году площади центра планируется увеличить вдвое.

В 2024 году велось и строительство распределительного центра для сети дискаунтеров «Чижик» с объемом инвестиций 1,2 млрд руб. Инвестором выступило ООО «Хсбрэндс мистери шопинг энд консалтинг». Площадь центра составит 13,4 тыс. кв. м, будет создано 400 рабочих мест.

Все три центра располагаются в районе Костромского шоссе — около деревни Корюково и в индустриальном парке «Новоселки». На неудобства от соседства с большой стройкой региональным уполномоченным по правам человека и ребенка пожаловались жители окрестных деревень. В ответ власти пообещали оградить стройку одного из центров шумоизоляционными щитами.

Антон Голицын